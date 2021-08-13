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Олимпиада-2020

У российского участника Олимпиады обнаружили допинг

ТАССиещё 4
40 минут назад

Образец допинг-пробы, взятый у российского триатлониста Игоря Полянского, дал неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона.

Участник Игр в Токио из России сдал положительный допинг-тест
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС© Валерий Шарифулин/ТАСС

Проба была взята в рамках внесоревновательного антидопингового контроля 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). На Олимпиаде в Токио Полянский занял 43-е место.

Международная федерация триатлона была проинформирована о случившемся 5 августа лабораторией, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Полянскому 31 год. Он принимал участие в четырех Олимпиадах.

Олимпиада-2020,Игорь Полянский,Всемирное антидопинговое агентство,
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