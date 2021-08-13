Российским медалистам Олимпиады выплатили миллионы рублей

Правительство утвердило распоряжение о выплате денежных премий медалистам Олимпийских игр в Токио. За первое место положены 4 млн рублей, за второе — 2,5 млн, третье оценили в 1,7 млн рублей. На Играх российские спортсмены завоевали 20 комплектов золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовых.

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После возвращения атлетов наградили орденами и медалями. В распоряжении правительства сказано, что аналогичные по размеру денежные премии предусмотрены для победителей и призёров предстоящих летних Паралимпийских игр. Тренеры и другие специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат вознаграждения. Кого премировать и какими суммами, определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России. Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. Для этого в разделе «Физическая культура и спорт» есть подраздел «Спорт высших достижений».

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В общем медальном зачёте считаются награды за отдельные дисциплины. Поэтому и один спортсмен, и команда приносят в копилку сборной по одной медали. При награждении золото, серебро и бронза выдаются каждому участнику за достижения его команды. Денежные премии вручает страна, которая посылает спортсмена на Игры. Золотые медали выиграли 38 россиян, серебро привезли домой 43 олимпийца, бронзу — 25 участников Игр. Таким образом, на выплаты золотым медалистам потребуется 152 млн рублей, серебряным — 107,5 млн, бронзовым призёрам выплатят 42,5 млн рублей. Всего на эти цели израсходуют 302 млн рублей.

11 августа президент Владимир Путин издал указ о награждении спортсменов, показавших высокие результаты в Японии.

После Олимпиады дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, завоевавший золото в категории до 97 кг, рассказал о получении $1 млн (74 млн рублей) от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева. Богатые парламентарии не редкость, однако Гаджиев заседает в Думе с 2003 года.