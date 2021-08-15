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Олимпиада-2020

Большинство россиян признали выступление сборной на Олимпиаде успешным

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделился данными о том, как россияне оценили выступление национальной сборной на Олимпиаде в Японии, данные опубликованы на сайте исследовательской организации.

Россияне оценили выступление сборной на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около половины россиян (47 процентов) признались, что следили за мировыми состязаниями, 11 процентов регулярно смотрели трансляции из Токио, 5 процентов акцентировали внимание на видах спорта, в которых у российских спортсменов были шансы выиграть, еще 3 процента смотрели только те соревнования, которые им нравятся.

Среди тех, кто следил за Олимпиадой, большинство (63 процента) считают выступление россиян успешным. Около 30 процентов жителей страны оценили спортсменов еще выше и признались, что олимпийцы показали отличный результат. Только 5 процентов опрошенных считают, что сборная провела Игры неудачно.

Результаты в медальном зачете национальной сборной соответствовали ожиданиям 51 процента опрошенных. Еще 30 процентов считают, что представители России выступили лучше, чем они думали. 11 процентов граждан были разочарованы результатами кумиров. По итогам состязания больше всего в стране гордятся номерами Дины и Арины Авериных (14 процентов), легкоатлетки Марии Ласицкене (5 процентов), выступлениями синхронисток (10 процентов), гимнастов (10 процентов) и борцов (7 процентов).

Сборная России на минувшей Олимпиаде завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачете. Это худший результат для национальной команды с 1912 года.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,СБОРНАЯ РОССИИ,ВЦИОМ,
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