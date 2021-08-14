"Не умеют проигрывать": Винер-Усманова ответила тренеру Ашрам

«Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки (Линой Ашрам. — Прим. «Чемпионата») не было ни одной золотой медали: ни на Гран-при, ни на Кубках мира. Только в Израиле была победа на чемпионате Европы в 2020 году при отсутствии России. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине у неё никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду.