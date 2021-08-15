Олимпийский чемпион ответил на гомофобные слова российских телеведущих

«Потребуется очень много времени, чтобы открыто высказаться о себе. Это может быть довольно пугающим для людей, особенно в спорте, где фанаты могут посчитать это неприемлемым. Я не осознавал, какое влияние на людей во всем мире окажет мой пример. Я очень горжусь этим», — заявил Дейли.