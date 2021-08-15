Олимпийский чемпион ответил на гомофобные слова российских телеведущих

Золотой призер Олимпиады в Токио по прыжкам в воду Том Дейли отреагировал на негативные высказывания о его гомосексуальной ориентации, прозвучавшие в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Слова чемпиона приводит британское издание Metro.
«Потребуется очень много времени, чтобы открыто высказаться о себе. Это может быть довольно пугающим для людей, особенно в спорте, где фанаты могут посчитать это неприемлемым. Я не осознавал, какое влияние на людей во всем мире окажет мой пример. Я очень горжусь этим», — заявил Дейли.
Он также добавил, что ему и ранее приходилось слышать гомофобные высказывания о себе.
Его слова стали ответом на один из выпусков программы на российском телеканале, в ходе которого ведущий Анатолий Кузичев назвал транс-персон «психопатами», которых «надо лечить».
Напомним, что в 2013 году Дейли открыто признался в своей гомосексуальной ориентации, а в 2017 вышел замуж за Лэнса Блэка. С 2018 года пара воспитывает сына Роберта.
Дейли завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Крое того, он стал бронзовым призером в индивидуальных прыжках.