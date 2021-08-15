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Олимпиада-2020

Олимпийский чемпион ответил на гомофобные слова российских телеведущих

Елена Прошина
1 час назад

Золотой призер Олимпиады в Токио по прыжкам в воду Том Дейли отреагировал на негативные высказывания о его гомосексуальной ориентации, прозвучавшие в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Слова чемпиона приводит британское издание Metro.

Олимпийский чемпион ответил на гомофобные слова российских телеведущих
Фото: TwitterTwitter

«Потребуется очень много времени, чтобы открыто высказаться о себе. Это может быть довольно пугающим для людей, особенно в спорте, где фанаты могут посчитать это неприемлемым. Я не осознавал, какое влияние на людей во всем мире окажет мой пример. Я очень горжусь этим», — заявил Дейли.

Он также добавил, что ему и ранее приходилось слышать гомофобные высказывания о себе.

Его слова стали ответом на один из выпусков программы на российском телеканале, в ходе которого ведущий Анатолий Кузичев назвал транс-персон «психопатами», которых «надо лечить».

Напомним, что в 2013 году Дейли открыто признался в своей гомосексуальной ориентации, а в 2017 вышел замуж за Лэнса Блэка. С 2018 года пара воспитывает сына Роберта.

Дейли завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Крое того, он стал бронзовым призером в индивидуальных прыжках.

Олимпиада-2020,Анатолий Кузичев,
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