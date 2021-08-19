Россия подаст протест на решение федерации гимнастики по судейству на Олимпиаде

"Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим (Международной федерации гимнастики), мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования (которые были на Олимпиаде). У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения", - цитирует Винер-Усманову РИА "Новости".