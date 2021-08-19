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Олимпиада-2020

"Мы не глупые, чтоб собирать скандал": Россия оспорит решение FIG по судейству на Олимпиаде

Вероника Полынина
1 час назад

Россия подаст протест на решение технического комитета FIG по художественной гимнастике по судейству на Олимпийских играх в Токио.

Винер-Усманова: "Мы не глупые, чтоб собирать скандал"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, российская сторона знает, что на 100% права.

«Мы готовим материалы, которые предъявим (Международной федерации гимнастики), мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы», - заявила Винер-Усманова агентству «Р-Спорт».

Президент ВФХГ отметила, что у российских специалистов имеется большая доказательная база по судейским нарушениям на Олимпийских играх в Токио.

«Это не только то, что случилось с Диной, но и огромное количество протестов, которые просто лились рекой и которые разбирали не по правилам», - добавила Винер.

Ранее в четверг, 19 августа, Международная федерация гимнастики (FIG) объявила, что технический комитет не выявил предвзятости и нарушений в работе судей на Играх в Токио, и назвала распределение мест и результаты соревнований справедливыми и беспристрастными.

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Напомним, на Олимпийских играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина сенсационно проиграла израильтянке Линой Ашрам, несмотря на то, что та уронила снаряд во время упражнения с лентой. В командном многоборье российская сборная уступила золото команде Болгарии.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,
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