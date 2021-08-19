"Я не русская": Линой Ашрам объяснила свой успех на Олимпиаде

Израильская гимнастка Линой Ашрам объяснила свой успех на Олимпийских играх в Токио фразой «я не русская».

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В интервью порталу Israelhayom Ашрам заявила, что ее непохожесть на русских гимнасток помогает ей выигрывать.

«В 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская и добиваюсь успехов», - цитирует израильтянку «Чемпионат».

На Олимпийских играх в Токио Линой Ашрам завоевала золотую медаль в личном многоборье, на 0,150 балла опередив российскую спортсменку Дину Аверину. Россия осталась без золотой медали на Олимпиаде впервые с 1996 года.

Линой Ашрам также вошла в историю как первая израильтянка, завоевавшая «золото» Олимпиады в художественной гимнастике.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова назвала оценки судей в личном многоборье вопиющей несправедливостью.