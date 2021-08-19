"Я не русская": Линой Ашрам объяснила свой успех на Олимпиаде

Израильская гимнастка Линой Ашрам объяснила свой успех на Олимпийских играх в Токио фразой «я не русская».
В интервью порталу Israelhayom Ашрам заявила, что ее непохожесть на русских гимнасток помогает ей выигрывать.
«В 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская и добиваюсь успехов», - цитирует израильтянку «Чемпионат».
На Олимпийских играх в Токио Линой Ашрам завоевала золотую медаль в личном многоборье, на 0,150 балла опередив российскую спортсменку Дину Аверину. Россия осталась без золотой медали на Олимпиаде впервые с 1996 года.
Линой Ашрам также вошла в историю как первая израильтянка, завоевавшая «золото» Олимпиады в художественной гимнастике.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова назвала оценки судей в личном многоборье вопиющей несправедливостью.
19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) объявила, что технический комитет не выявил предвзятости и нарушений в работе судей на Играх в Токио, и назвала распределение мест и результаты соревнований справедливыми и беспристрастными. Ирина Винер, в свою очередь, заявила, что Россия подаст протест на решение о беспристрастности судейства.