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Олимпиада-2020

"Я не русская": Линой Ашрам объяснила свой успех на Олимпиаде

Вероника Полынина
19 августа 2021

Израильская гимнастка Линой Ашрам объяснила свой успех на Олимпийских играх в Токио фразой «я не русская».

"Я не русская": Линой Ашрам объяснила свой успех на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью порталу Israelhayom Ашрам заявила, что ее непохожесть на русских гимнасток помогает ей выигрывать.

«В 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская и добиваюсь успехов», - цитирует израильтянку «Чемпионат».

На Олимпийских играх в Токио Линой Ашрам завоевала золотую медаль в личном многоборье, на 0,150 балла опередив российскую спортсменку Дину Аверину. Россия осталась без золотой медали на Олимпиаде впервые с 1996 года.

Дина Аверина рассказала о реакции Винер-Усмановой на судейский скандал на Играх

Линой Ашрам также вошла в историю как первая израильтянка, завоевавшая «золото» Олимпиады в художественной гимнастике.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова назвала оценки судей в личном многоборье вопиющей несправедливостью.

19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) объявила, что технический комитет не выявил предвзятости и нарушений в работе судей на Играх в Токио, и назвала распределение мест и результаты соревнований справедливыми и беспристрастными. Ирина Винер, в свою очередь, заявила, что Россия подаст протест на решение о беспристрастности судейства.

Олимпиада-2020,Российские спортсменки,Дина Аверина,Ирина Винер,
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