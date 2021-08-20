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Олимпиада-2020

Названо самое рейтинговое событие Олимпийских игр в Токио

ИА Regnumиещё 1
2 часа назад

Самым рейтинговым событием Олимпийских игр в Токио стал финальный матч мужского турнира по баскетболу 3×3, в котором играли сборные России и Латвии. Об этом 20 августа сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Названо самое рейтинговое событие Олимпийских игр в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самое рейтинговое событие — финальный матч мужской сборной России по баскетболу 3×3 против команды Латвии», — цитирует Канделаки ТАСС.

Она отметила, что самыми популярными видами спорта на Олимпиаде стали баскетбол 3×3, волейбол, лёгкая атлетика, спортивная гимнастика и дзюдо.

По словам Канделаки, Олимпийские игры на «Матч ТВ» посмотрели более 28,6 млн человек, суммарная продолжительность вещания составила 269 часов.

Напомним, 28 июля в финале олимпийского турнира по баскетболу 3×3 сборная России проиграла Латвии со счётом 18:21.

Олимпиада-2020,Тина Канделаки,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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