Названо самое рейтинговое событие Олимпийских игр в Токио

Самым рейтинговым событием Олимпийских игр в Токио стал финальный матч мужского турнира по баскетболу 3×3, в котором играли сборные России и Латвии. Об этом 20 августа сообщила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

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«Самое рейтинговое событие — финальный матч мужской сборной России по баскетболу 3×3 против команды Латвии», — цитирует Канделаки ТАСС.

Она отметила, что самыми популярными видами спорта на Олимпиаде стали баскетбол 3×3, волейбол, лёгкая атлетика, спортивная гимнастика и дзюдо.

По словам Канделаки, Олимпийские игры на «Матч ТВ» посмотрели более 28,6 млн человек, суммарная продолжительность вещания составила 269 часов.