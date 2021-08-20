«Сколько нас могут опускать?»: Тихонов о повторном протесте на судейство Авериной

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал бороться за права российских спортсменов «до последнего». Так он прокомментировал повторный протест на судейство соревнований в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Нам давно по соплям ездят. Надо бороться до конца, отстаивать свои права. Судейство там, где есть человеческий фактор, всегда может быть субъективным. На эту тему говорили профессионалы. Сколько нас могут опускать? Посмотрите: флага нет, гимна нет, не боремся, ничего не говорим, нам глубоко плевать», – сказал он в интервью с «Газетой.ру».

Тихонов отметил, что у него были свои принципы борьбы в биатлоне, а потому ему удалось сделать российскую федерацию по этому виду спорта первой в мире. Благодаря этому мировое сообщество учитывало интересы страны в биатлоне. После его ухода же не осталось принципиальных людей и Россию «отовсюду выгнали».

«Мы до 2027 года не имеем ни одного старта. Поэтому — бороться, бороться и бороться! Доказывать свою правоту», – сказал он.

Тихонов заявил, что выгнал бы всю судейскую коллегию и «больше не приглашал». По его мнению, при определении победителя можно было пойти на компромисс и сделать две золотые медали, что «было уже много раз». После этого конфликт был бы исчерпан, отметил биатлонист.

Напомним, что в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина заняла второе место. Она уступила 0,15 балла израильтянке Линой Ашрам, которой присудили первое место, несмотря на потерю ленты в заключительном упражнении. Российская сборная выступила с протестом, который отклонили.