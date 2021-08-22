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Олимпиада-2020

Два положительных теста на ковид зафиксированы в команде ПКР перед Играми в Токио

ТАССиещё 1
44 минуты назад

Два положительных теста на коронавирус зафиксированы в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) перед Играми в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

В сборной России на Паралимпиаде выявили два случая COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все прибывшие в Токио члены делегации ПКР были протестированы отрицательно в аэропорту. При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации - тренера и врача команды - на второй день были выявлены положительные тесты, - сообщил Рожков. - В настоящий момент оба помещены в карантин в специальный обсерватор".

По сводке на 21 августа суммарно выявлено более 100 случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении соревнований. Наибольшее число заражений (67 случаев) было обнаружено среди работников, нанятых для организации Игр. Максимум суточного показателя был достигнут 18 августа, когда организаторы выявили 18 случаев заражения.

Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них не допустят болельщиков.

Олимпиада-2020,
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