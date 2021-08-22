В сборной России на Паралимпиаде выявили два случая COVID

"Все прибывшие в Токио члены делегации ПКР были протестированы отрицательно в аэропорту. При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации - тренера и врача команды - на второй день были выявлены положительные тесты, - сообщил Рожков. - В настоящий момент оба помещены в карантин в специальный обсерватор".