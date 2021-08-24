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Олимпиада-2020

На Украине отреагировали на то, что делегация покинула церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

Спорт-Экспрессиещё 1
2 часа назад

Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Дмитрия Губерниева, работающего на церемонии открытии летних Паралимпийских игр в Токио, который сообщил, что украинская делегация покинула мероприятие, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами.

"Я бы такого не сказал": украинский журналист об инциденте с россиянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы я комментировал на украинском телевидении церемонию открытия, то никогда бы такого не сказал. Чтобы не разжигать! Спорт должен оставаться спортом, и ничто не должно мешать российским и украинским спортсменам стоять рядом. Даже если бы это была правда, то я бы не стал об этом говорить, потому что не хочется сводить народы. И Дмитрия Губерниева я не осуждаю, у каждого свое мнение», — сказал Франков «СЭ».

Глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил Губерниеву, что не все украинские атлеты покинули стадион, оставшись досматривать церемонию на трибуне вместе с россиянами.

Не место рядом с россиянами: украинским паралимпийцам приказали уйти с церемонии открытия Игр

Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября. От российской команды на Игры заявлены 242 спортсмена.

Олимпиада-2020,Артем Франков,Дмитрий Губерниев,Павел Рожков,
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