"Я бы такого не сказал": украинский журналист об инциденте с россиянами

«Если бы я комментировал на украинском телевидении церемонию открытия, то никогда бы такого не сказал. Чтобы не разжигать! Спорт должен оставаться спортом, и ничто не должно мешать российским и украинским спортсменам стоять рядом. Даже если бы это была правда, то я бы не стал об этом говорить, потому что не хочется сводить народы. И Дмитрия Губерниева я не осуждаю, у каждого свое мнение», — сказал Франков «СЭ».