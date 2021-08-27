Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Работавший курьером россиянин установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Россиянин Михаил Асташов, который работал в сервисе доставки, установил второй мировой рекорд в индивидуальной велогонке на Паралимпиаде в Токио, сообщает ТАСС.

Работавший курьером россиянин установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Фото: Thomas Peter / ReutersThomas Peter / Reuters

Российский спортсмен побил рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх. Велогонщик преодолел дистанцию за одну минуту 10,450 секунды.

Работавшему курьером победителю Паралимпиады подарят квартиру

26 августа Асташов установил мировой рекорд на Паралимпиаде в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата показал время 3 минуты и 35,954 секунды. Он обогнал канадца Тристена Чернове и завоевал золотую медаль.

32-летний Асташов является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.
Олимпиада-2020,ИТАР-ТАСС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители