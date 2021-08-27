Работавший курьером россиянин установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Россиянин Михаил Асташов, который работал в сервисе доставки, установил второй мировой рекорд в индивидуальной велогонке на Паралимпиаде в Токио, сообщает ТАСС.

Фото: Thomas Peter / Reuters Thomas Peter / Reuters

Российский спортсмен побил рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх. Велогонщик преодолел дистанцию за одну минуту 10,450 секунды.

26 августа Асташов установил мировой рекорд на Паралимпиаде в квалификационном заезде гонки преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата показал время 3 минуты и 35,954 секунды. Он обогнал канадца Тристена Чернове и завоевал золотую медаль.