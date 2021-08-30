Жданов выиграл бронзовую медаль Паралимпиады в плавании

Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио.

Россиянин показал третье время на дистанции 200 метров — 2 минуты 58,48 секунды.

Золото с мировым рекордом завоевал Ами Омер Дадаон из Израиля (2 минуты 44,84 секунды). Серебро досталось японцу Такаюки Сузуки (2 минуты 55,15 секунды).

Жданов завоевал на Паралимпиаде в Токио четвертую награду.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября в Японии.