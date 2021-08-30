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Олимпиада-2020

Россиянин Прохоров завоевал золото в беге на 100 метров на Паралимпиаде

Москва24иещё 3
55 минут назад

Российский легкоатлет Антон Прохоров завоевал золотую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды.

Прохоров завоевал золото в беге на 100 метров на Паралимпиаде
Фото: ТАСС/Marcus Brandt/dpaТАСС/Marcus Brandt/dpa

Второе место занял представитель Бразилии Винисиус Гонсалвес Родригес с результатом 12,05 секунды. Бронза досталась немцу Леону Шеферу, который пробежал дистанцию за 12,22 секунды.

Ранее в беге на 100 метров золото завоевал россиянин Дмитрий Сафронов (11,39 секунды), а его соотечественник Артем Калашян в той же дисциплине принес команде ПКР бронзовую медаль (11,75 секунды).

Команда Паралимпийского комитета России переместилась на третью строчку медального зачета, опередив США. На счету россиян 18 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награда. Первое место занимает сборная Китая, а второе – Великобритании.

Олимпиада-2020,Антон Прохоров,Дмитрий Сафронов,
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