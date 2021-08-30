Прохоров завоевал золото в беге на 100 метров на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Антон Прохоров завоевал золотую медаль в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды.

Фото: ТАСС/Marcus Brandt/dpa ТАСС/Marcus Brandt/dpa

Второе место занял представитель Бразилии Винисиус Гонсалвес Родригес с результатом 12,05 секунды. Бронза досталась немцу Леону Шеферу, который пробежал дистанцию за 12,22 секунды.

Ранее в беге на 100 метров золото завоевал россиянин Дмитрий Сафронов (11,39 секунды), а его соотечественник Артем Калашян в той же дисциплине принес команде ПКР бронзовую медаль (11,75 секунды).