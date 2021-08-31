"Отстой": олимпийская чемпионка Байлз оценила Игры-2020

"Я даже не подозревала, что переживаю этот стресс, пока не случилось то, что случилось. Это отстой. Я упорно тренировалась пять лет, и в итоге все пошло не так, как хотела. Меня успокаивает то, что я подтолкнула многих людей и спортсменов высказаться о психическом здоровье и подала пример, что порой лучше говорить "нет", - цитирует Байлз E Online.