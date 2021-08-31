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Олимпиада-2020

Олимпийская чемпионка Байлз оценила прошедшие Игры-2020 словом "отстой"

Газета.Ruиещё 1
26 минут назад

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз подвела итоги своего выступления на летних Играх - 2020 в Токио.

"Отстой": олимпийская чемпионка Байлз оценила Игры-2020
Фото: ReutersReuters

"Я даже не подозревала, что переживаю этот стресс, пока не случилось то, что случилось. Это отстой. Я упорно тренировалась пять лет, и в итоге все пошло не так, как хотела. Меня успокаивает то, что я подтолкнула многих людей и спортсменов высказаться о психическом здоровье и подала пример, что порой лучше говорить "нет", - цитирует Байлз E Online.

Спортсменка отметила помощь и слова поддержки со стороны исполнителей Джастина Бибера и Деми Ловато.

"Сейчас я окружаю себя лучшими людьми, то есть близким кругом друзей, моей семьей. Я так же тренируюсь, но мне нужно правильно заботиться о своем теле", — добавила представительница США.

Байлз снялась во время командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем. Она выступила в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне и взяла бронзу.

Американка — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная рекордсменка в истории чемпионата мира по золотым медалям. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики. Она делит его с Ларисой Латыниной.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский высказался о решении Байлз сняться с части соревнований на Играх-2020.

Олимпиада-2020,Летние виды спорта,Симон Байлз,Давид Белявский,Лариса Латынина,Джастин Бибер,
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