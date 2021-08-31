Курьер из России завоевал второе золото на Паралимпиаде

Российский велогонщик Михаил Асташов, который работал в сервисе доставки, завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС .

26 августа россиянин занял первое место на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 метров. Он также установил два мировых рекорда за время Паралимпиады. 32-летний Асташов является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.