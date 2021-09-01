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Олимпиада-2020

Россиянка Галактионова завоевала бронзу Паралимпиады в толкании ядра

Москва24иещё 9
39 минут назад

Российская легкоатлетка Евгения Галактионова стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Галактионова завоевала бронзу Паралимпиады в толкании ядра
Фото:  tokyo2020.paralymp.ru tokyo2020.paralymp.ru

Спортсменка выступала в категории F32 (поражение опорно-двигательного аппарата). Ей удалось отправить снаряд на расстояние в 6,8 метра.

Победителем соревнований стала спортсменка из Украины Анастасия Москаленко с результатом в 7,61 метра. Серебро на счету представительницы сборной Польши Розы Козаковской (7,37 метра).

Российские спортсмены, на счету которых 31 золотая, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей, занимают второе место в неофициальном медальном зачете Паралимпиады.

Россиянин Артур Сайфутдинов ранее завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом. В активе россиянки Дарьи Лукьяненко – серебряная медаль в стометровке брассом.

Олимпиада-2020,Евгений Галактионов,Анастасия Москаленко,
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