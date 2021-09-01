Елена Иванова выиграла серебро Паралимпиады в беге на 100 метров

Российская легкоатлетка Елена Иванова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 100 метров.

Фото: ТАСС/PA Photos ТАСС/PA Photos

Спортсменка выступает в классе Т36 (атлеты с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата). Она показала результат в 14,6 секунды.

Победительницей забега стала китаянка Итин Ши с результатом в 13,61 секунды. Она смогла побить собственный мировой рекорд. Третьей на стометровке стала представитель Новой Зеландии Даниэль Эйтчисон (14,62 секунды).

Для ПКР медаль Ивановой стала 83-ей наградой Паралимпиады. Всего в активе российских спортсменов 29 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей.