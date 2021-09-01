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Олимпиада-2020

Легкоатлетка Елена Иванова выиграла серебро Паралимпиады в беге на 100 метров

Москва24
2 часа назад

Российская легкоатлетка Елена Иванова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 100 метров.

Елена Иванова выиграла серебро Паралимпиады в беге на 100 метров
Фото: ТАСС/PA PhotosТАСС/PA Photos

Спортсменка выступает в классе Т36 (атлеты с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата). Она показала результат в 14,6 секунды.

Победительницей забега стала китаянка Итин Ши с результатом в 13,61 секунды. Она смогла побить собственный мировой рекорд. Третьей на стометровке стала представитель Новой Зеландии Даниэль Эйтчисон (14,62 секунды).

Для ПКР медаль Ивановой стала 83-ей наградой Паралимпиады. Всего в активе российских спортсменов 29 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей.

Ранее стало известно, что российский пловец Андрей Калина завоевал золото Паралимпиады в Токио. Он одержал победу с результатом 2 минуты 14,90 секунды на 200-метровой дистанции.

Олимпиада-2020,Андрей Калина,Елена Иванова,
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