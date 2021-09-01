Таймазов завоевал золото на Паралимпиаде в метании клаба

Россиянин Муса Таймазов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в метании клаба.

Фото: facebook.com/Муса-Таймазов facebook.com/Муса-Таймазов

Спортсмен показал результат 35,42 метра, побив мировой рекорд.Серебро досталось сербу Желько Димитриевичу (35,29 метра), который в июне установил предыдущий мировой рекорд с результатом 34,71 метра. Бронзовую медаль завоевал словак Мариан Курея (30,66 метра).

Спортсмены выступали в категории F51 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Для ПКР это 89-я медаль Паралимпиады. Всего в активе российских спортсменов 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей.