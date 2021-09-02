РФ опустилась вниз в медальном зачете Паралимпиады-2020

Россия опустилась на третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр - 2020 в Токио, пропустив вперед команду Великобритании. В активе российских атлетов 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых наград.
Лидирует в таблице сборная Китая (71-44-37), у Великобритании - второе место (32-26-32). Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.
Паралимпийские игры-2020. Токио, ЯпонияМедальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)1. Китай — 71-44-37 (152)2. Великобритания — 32-26-32 (90)3. Россия — 32-20-37 (89).
Ранее украинский паралимпиец Игорь Цветов, отказавшийся фотографироваться с россиянами на церемонии награждения на летних Паралимпийских играх — 2020 в Токио, позировал с ними за несколько месяцев до скандального инцидента.