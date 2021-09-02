РФ опустилась вниз в медальном зачете Паралимпиады-2020

Лидирует в таблице сборная Китая (71-44-37), у Великобритании - второе место (32-26-32). Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.