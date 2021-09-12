Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Путин потребовал от судей Олимпиады объяснить оценки гимнасткам из РФ

Майк Габриелян
11 минут назад

Президент РФ Владимир Путин заявил, что судьи должны были объяснить оценки российской сборной по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Путин потребовал от судей Олимпиады объяснить оценки гимнасткам из РФ
Фото: ТАССТАСС

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», - сказал глава государства во время общения с олимпийцами в Кремле.

По его словам, были заметны странности в судейской работе.

«Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!» - иронично прокомментировал президент.

Путин также отметил, что представителям сборной России отказались выдать протоколы соревнований.

Познер объяснил поражение гимнастки Авериной на Олимпиаде субъективностью оценок

«Ну ничего, мы крепче будем!» - резюмировал Путин.

Накануне в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград золотым медалистам Игр XXXII Олимпиады в Токио.

«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», - сказал Владимир Путин.

Олимпиада-2020,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
13
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители