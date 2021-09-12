Путин потребовал от судей Олимпиады объяснить оценки гимнасткам из РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что судьи должны были объяснить оценки российской сборной по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.
«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», - сказал глава государства во время общения с олимпийцами в Кремле.
По его словам, были заметны странности в судейской работе.
«Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы!» - иронично прокомментировал президент.
Путин также отметил, что представителям сборной России отказались выдать протоколы соревнований.
«Ну ничего, мы крепче будем!» - резюмировал Путин.
Накануне в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград золотым медалистам Игр XXXII Олимпиады в Токио.
«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», - сказал Владимир Путин.