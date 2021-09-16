«Никто не даст России золото, но хочется понять: как так получилось?»

"Я не думаю, что у наших девчонок будет задача непременно взять реванш за Олимпиаду. Жаль, что на мировом первенстве не выступит израильская сборная - было бы очень интересно взглянуть на Линой Ашрам, еще раз насладиться ее борьбой с сестрами Авериными и посмотреть на то, как в этот раз оценили бы ее выступление судьи. Думаю, что окружение Линой принято решение перестраховаться, снять с нее психологическую нагрузку. После Игр все следили за каждым ее шагом, поэтому в ответственный момент она могла бы дрогнуть. Все может быть. Вполне возможно, что Ашрам специально выдумали какую-то странную причину, чтобы отказаться от поездки на чемпионат мира. Российской команде не нужно будет никому ничего доказывать. Нужно будет просто выйти на ковер и сделать свою программу. К тому же это отличный шанс для Дины и Арины Авериных уйти из спорта на высокой ноте и занять на пьедестале свои заслуженные места", - заявила Батыршина.