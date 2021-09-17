Софья Великая объяснила продажу подаренного после Олимпиады авто

«После ОИ в Лондоне подарили Audi. Обалденная машина, седан, просто бомба! Но я понимала, что скоро у меня поменяется семейное положение и придется заносить внутрь коляски, вещи и так далее. Поэтому поменяла его на более крупный автомобиль», - поделилась Софья Великая.