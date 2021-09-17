Софья Великая объяснила продажу подаренного после Олимпиады авто

Российская фехтовальщица Софья Великая раскрыла судьбу подаренных ей за победы на Олимпийских играх автомобилей.
Спортсменка рассказала RT, что получила в подарок уже три автомобиля.
«После ОИ в Лондоне подарили Audi. Обалденная машина, седан, просто бомба! Но я понимала, что скоро у меня поменяется семейное положение и придется заносить внутрь коляски, вещи и так далее. Поэтому поменяла его на более крупный автомобиль», - поделилась Софья Великая.
После Олимпийских игр 2016 года ей подарили BMW X6, который спортсменка поменяла на BMW X5.
«Не устраивало, что крыша была скошенная. Мы же, спортсмены, все высокие, и нам это неудобно», - объяснила она.
После Игр в Токио призерам вручили BMW X5. Этот автомобиль Софья Великая оставила.
«Она меня полностью устраивает и подходит. Надпись на капоте: «Команда России». Подсветка от фонда поддержки олимпийцев. Езжу и кайфую. Я горда и хочу, чтобы народ тоже гордился. Может, когда увидят мою машину, вспомнят о наших победах и преодолениях», - заявила фехтовальщица.