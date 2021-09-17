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Фехтовальщица Софья Великая раскрыла судьбу подаренных ей за победы на Олимпийских играх автомобилей

Вероника Полынина
36 минут назад

Российская фехтовальщица Софья Великая раскрыла судьбу подаренных ей за победы на Олимпийских играх автомобилей.

Софья Великая объяснила продажу подаренного после Олимпиады авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка рассказала RT, что получила в подарок уже три автомобиля.

«После ОИ в Лондоне подарили Audi. Обалденная машина, седан, просто бомба! Но я понимала, что скоро у меня поменяется семейное положение и придется заносить внутрь коляски, вещи и так далее. Поэтому поменяла его на более крупный автомобиль», - поделилась Софья Великая.

После Олимпийских игр 2016 года ей подарили BMW X6, который спортсменка поменяла на BMW X5.

«Не устраивало, что крыша была скошенная. Мы же, спортсмены, все высокие, и нам это неудобно», - объяснила она.

После Игр в Токио призерам вручили BMW X5. Этот автомобиль Софья Великая оставила.

«Она меня полностью устраивает и подходит. Надпись на капоте: «Команда России». Подсветка от фонда поддержки олимпийцев. Езжу и кайфую. Я горда и хочу, чтобы народ тоже гордился. Может, когда увидят мою машину, вспомнят о наших победах и преодолениях», - заявила фехтовальщица.

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