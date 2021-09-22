Синхронистка Колесниченко получила в подарок 6 млн рублей и квартиру

"От всех жителей Ленинградской области хочу еще раз выразить слова благодарности за те положительные эмоции, которые мы получили, пока смотрели Олимпиаду. Мы радовались каждой награде, а когда награду приносит наша жительница - это радость вдвойне. Олимпиада проходила в непростых условиях. Все лучшее, что можно быть проявить, вы и наша сборная проявили. В синхронном плавании вы были на голову выше всех. Это чувствовалось. И за уверенностью и легкостью, с которыми вы выступали, за ними, конечно, стоит огромное напряжение", - заявил губернатор Александр Дрозденко.