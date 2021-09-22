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Синхронистка Колесниченко получила в подарок 6 млн рублей и двухкомнатную квартиру

Газета.Ru
1 час назад

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко получила в подарок от губернатора Ленинградской области 6 миллионов рублей и ключи от двухкомнатной квартиры в Гатчине. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Синхронистка Колесниченко получила в подарок 6 млн рублей и квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"От всех жителей Ленинградской области хочу еще раз выразить слова благодарности за те положительные эмоции, которые мы получили, пока смотрели Олимпиаду. Мы радовались каждой награде, а когда награду приносит наша жительница - это радость вдвойне. Олимпиада проходила в непростых условиях. Все лучшее, что можно быть проявить, вы и наша сборная проявили. В синхронном плавании вы были на голову выше всех. Это чувствовалось. И за уверенностью и легкостью, с которыми вы выступали, за ними, конечно, стоит огромное напряжение", - заявил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее сообщалось, что синхронистка Алла Шишкина посмеялась над тренировками российских футболистов.

Олимпиада-2020,Светлана Колесниченко,Александр Дрозденко,
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