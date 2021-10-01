Далалоян считает несправедливым вручение Авериной BMW X5 за серебро Игр

«Моя первая реакция — легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Играх по каким-то причинам — из-за спорного судейства, невезения или травм — в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», — приводит слова спортсмена «СЭ».