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Спортсмены на ОИ-2020 могли массово провалить допинг-тесты

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, могли в массовом порядке сдать положительные допинг-тесты. Об этом сообщает портал Deutschlandfunk.

WADA уличили в сокрытии положительных допинг-тестов на Олимпиаде-2020
Фото: EPAEPA

По словам главы Кельнской антидопинговой лаборатории Марио Тевиса, существует вероятность, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) занимается сокрытием подобных случаев.

"Согласно примечанию Американского антидопингового агентства (USADA), запрещенная субстанция хлорфенезин может содержаться в солнцезащитном креме и быть источником 4-СРА, который находят в моче спортсменов", - заявил специалист.

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Ранее сообщалось, что российская участница Олимпиады-2020 Олеся Ромасенко наказана за подделку результатов ПЦР-теста.

Олимпиада-2020,Олеся Ромасенко,Всемирное антидопинговое агентство,
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