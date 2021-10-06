Украинский олимпийский чемпион продаст золотую медаль ОИ-2020

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк решил выставить на продажу золотую медаль, завоёванную им на Играх. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

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По словам Беленюка, вырученные средства он планирует потратить на благотворительные цели.

«Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привёз из Токио. Она честь и гордость нашей страны, и благодарен богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины!