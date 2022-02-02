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1 час назад

Стал известен состав сборной Франции на скиатлон на Олимпиаде-2022

Стали известны составы мужской и женской сборной Франции по лыжным гонкам на первый старт олимпийского турнира Игр-2022 в Пекине – скиатлон.

Стал известен состав сборной Франции на скиатлон на Олимпиаде-2022
Фото: ВикипедияВикипедия

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Скиатлон. Сборная Франции

Женщины: Дельфин Клодель и Корали Бентс.

Мужчины: Морис Манифика, Уго Лапалус, Клеман Парисс и Жюль Лапьер.

Напомним, что женский скиатлон на 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км коньковым ходом) откроет лыжегоночную программу Олимпиады в субботу, 5 февраля. Мужская гонка на 30 км стоит в расписании на следующий день – 6 февраля.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей. Соревнования пройдут с 5 по 20 февраля. Завершит лыжегоночную программу Игр в день закрытия Олимпиады женский коньковый масс-старт на 30 км.

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