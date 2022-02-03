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2 часа назад

На ОИ в Пекине выявлено 55 случаев заболевания коронавирусом за сутки

Стало известно, сколько выявлено заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Пекине за сутки до старта соревнований.

На Олимпиаде в Пекине выявлено 55 случаев COVID-19 за сутки
Фото: ReutersReuters

Как сообщает пресс-служба Игр, всего обнаружено 55 случаев заражения. 2 февраля в столицу Китая прибыли 753 человека, связанные с проведением соревнования, из которых 325 — это спортсмены и официальные представители сборных.

В аэропорту выявлено 29 человек сдали положительные тесты, 13 из них — у спортсменов и других членов сборных. По итогам тестов в олимпийском «пузыре» было выявлено ещё 26 заболевших, 13 из них — атлеты и представители команд.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что двое хоккеистов сборной Дании заболели коронавирусом перед матчем с Россией на ОИ.

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