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1 час назад

Форвард СКА и сборной Финляндии Кемппайнен заразился COVID-19 и пропустит Олимпиаду

Тест на коронавирус нападающего сборной Финляндии и петербургского СКА Йоонаса Кемппайнена дал положительный результат, хоккеист не сможет принять участие в Олимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба финской команды.В составе сборной Кемппайнена заменит форвард «Северстали» Йоонас Няттинен.

Форвард сборной Финляндии Кемппайнен пропустит Олимпиаду
Фото: ska.ruska.ru

Также сообщается, что нападающий Тони Раяла в качестве меры предосторожности останется в Финляндии на выходные из-за заражения в Швейцарии.

На групповом этапе Олимпиады финны сыграют против шведов, словаков и латвийцев.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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