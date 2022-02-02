Форвард сборной Финляндии Кемппайнен пропустит Олимпиаду

Тест на коронавирус нападающего сборной Финляндии и петербургского СКА Йоонаса Кемппайнена дал положительный результат, хоккеист не сможет принять участие в Олимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба финской команды.В составе сборной Кемппайнена заменит форвард «Северстали» Йоонас Няттинен.
Также сообщается, что нападающий Тони Раяла в качестве меры предосторожности останется в Финляндии на выходные из-за заражения в Швейцарии.
На групповом этапе Олимпиады финны сыграют против шведов, словаков и латвийцев.
Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.