Форвард сборной Финляндии Кемппайнен пропустит Олимпиаду

Тест на коронавирус нападающего сборной Финляндии и петербургского СКА Йоонаса Кемппайнена дал положительный результат, хоккеист не сможет принять участие в Олимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба финской команды.В составе сборной Кемппайнена заменит форвард «Северстали» Йоонас Няттинен.

Фото: ska.ru ska.ru

Также сообщается, что нападающий Тони Раяла в качестве меры предосторожности останется в Финляндии на выходные из-за заражения в Швейцарии.

На групповом этапе Олимпиады финны сыграют против шведов, словаков и латвийцев.