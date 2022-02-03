Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду

Российский президент Владимир Путин раскритиковал попытки некоторых стран политизировать Олимпиаду в Китае и заявил, что богатый опыт Пекина позволит стране провести Игры на высоком уровне, говорится в статье главы государства для китайского информационного агентства «Синьхуа» на сайте Кремля.

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Он пожелал сборным РФ и КНР новых рекордов и впечатляющих результатов.

«Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм», — отметил президент России.

Путин отметил, что накопленный Китаем опыт безупречной организации представительных международных состязаний способствует проведению «праздника мирового спорта на самом высоком уровне».

В статье подчеркивается, что спорт объединяет людей и дарит им мгновения гордости за страну, а попытки политизировать его в угоду своим амбициям глава государства счел неправильными.

«Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии», — написал президент.

По его словам, такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения.