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1 час назад

Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду

Российский президент Владимир Путин раскритиковал попытки некоторых стран политизировать Олимпиаду в Китае и заявил, что богатый опыт Пекина позволит стране провести Игры на высоком уровне, говорится в статье главы государства для китайского информационного агентства «Синьхуа» на сайте Кремля.

Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Он пожелал сборным РФ и КНР новых рекордов и впечатляющих результатов.

«Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм», — отметил президент России.

Путин отметил, что накопленный Китаем опыт безупречной организации представительных международных состязаний способствует проведению «праздника мирового спорта на самом высоком уровне».

В статье подчеркивается, что спорт объединяет людей и дарит им мгновения гордости за страну, а попытки политизировать его в угоду своим амбициям глава государства счел неправильными.

«Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии», — написал президент.

По его словам, такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения.

«Нами с Председателем КНР Си Цзиньпином принято решение об организации в 2022 и 2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, - заключил Путин.

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