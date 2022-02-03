Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду

Российский президент Владимир Путин раскритиковал попытки некоторых стран политизировать Олимпиаду в Китае и заявил, что богатый опыт Пекина позволит стране провести Игры на высоком уровне, говорится в статье главы государства для китайского информационного агентства «Синьхуа» на сайте Кремля.
Он пожелал сборным РФ и КНР новых рекордов и впечатляющих результатов.
«Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм», — отметил президент России.
Путин отметил, что накопленный Китаем опыт безупречной организации представительных международных состязаний способствует проведению «праздника мирового спорта на самом высоком уровне».
В статье подчеркивается, что спорт объединяет людей и дарит им мгновения гордости за страну, а попытки политизировать его в угоду своим амбициям глава государства счел неправильными.
«Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии», — написал президент.
По его словам, такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения.
«Нами с Председателем КНР Си Цзиньпином принято решение об организации в 2022 и 2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, - заключил Путин.