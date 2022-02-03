В РФ ответили на слова украинки о нечестной борьбе

Спортсменка заявила, что ее поразили слова Ризатдиновой о том, что она недостойна серебра Олимпийских игр 2016 года. «Для меня самой главной наградой было то, что зрители аплодировали мне стоя, чего ты никогда не почувствуешь. А тебе советую гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок», — добавила Кудрявцева.