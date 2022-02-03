Олимпиада-2022: прогноз на лыжную гонку 5 февраля

5 февраля в Чжанцзякоу откроется программа лыжных гонок на Олимпиаде. Первым забегом будет женский скиатлон на 15 км. Начало — в 10.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».

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В женском скиатлоне спортсменки бегут 7,5 км классическим стилем и 7,5 км коньковым. На прошлой Олимпиаде эту гонку выиграла шведка Шарлотта Калла.

Тереза Йохауг — главный фаворит в скиатлоне на Олимпиаде-2022. Норвежка специализируется в дистанционных дисциплинах и трижды брала золото в этой дисциплине на чемпионате мира.

Кроме того, Тереза — олимпийская чемпионка в эстафете 2010 года, 14-кратная чемпионка мира и 3-кратная обладательница Кубка мира в общем зачете. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают сделать ставку на победу 33-летней спортсменки в скиатлоне за 1.44.

Если поставить на победу Йохауг 1000 рублей, то сумма выигрыша в случае ее успеха составит 1440 рублей.

Ее главная конкурентка в борьбе за золото — Фрида Карлссон из Швеции. 22-летняя спортсменка — чемпионка мира 2019 года, 6-кратный призер ЧМ и 3-кратная чемпионка мира среди юниоров. Ее шансы на победу оцениваются коэффициентом 5.00.

Шансы Эббы Андерcсон и Натальи Непряевой на победу считаются равными — поставить на каждую из спортсменок можно за 13.0.

24-летняя шведка — серебряный призер Олимпиады 2018 года (эстафета), чемпионка мира 2019-го, 3-кратный призер чемпионатов мира, а также 3-кратная чемпионка мира среди юниоров.

Шансы россиянок Татьяны Сориной и Юлии Ступак оцениваются одинаковым коэффициентом 35.0.