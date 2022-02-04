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Олимпиада-2022
1 час назад

Российские атлеты вышли на Национальный стадион Пекина в ходе церемонии открытия Игр

Российская сборная на Олимпийских играх вышла на Национальный стадион Пекина под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в ходе церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.

Знаменосцами выступают конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу в Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр, она проходит на Национальном стадионе в столице страны – Пекине.

Путин посетил церемонию открытия Олимпиады в Пекине

Представители России появятся на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщал, что в состав делегации войдут 80 человек.

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