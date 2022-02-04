Российская сборная на Олимпийских играх вышла на Национальный стадион Пекина под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в ходе церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.

Напомним, в пятницу в Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр, она проходит на Национальном стадионе в столице страны – Пекине.