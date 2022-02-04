В пятницу в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры

XXIV зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля в Пекине. Соревнования пройдут под девизом "Вместе ради общего будущего" при беспрецедентных мерах безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

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Пекин является пока единственным в истории городом, который принимал как летние (в 2008 году), так и зимние Олимпийские игры. Церемония открытия Олимпиады пройдет на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".

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Право принять XXIV зимнюю Олимпиаду китайская столица получила на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 31 июля 2015 года в Куала-Лумпуре. Пекин определи казахстанскую Алма-Ату с перевесом всего в четыре голоса. Другие кандидаты, среди которых были Стокгольм, Осло, украинский Львов, Барселона вышли из предвыборной гонки либо по решению местных властей, либо по итогам референдума.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Соревнования уже начались 3 февраля турниром среди смешанных команд по керлингу, хоккею среди женских команд и в фристайле в дисциплине "могул". Игры пройдут в трех кластерах: Пекине, его пригороде Яньцине и в отдельном городском округе Чжанцзякоу. В самом Пекине соревнования состоятся в том числе и на объектах, построенных еще к летней Олимпиаде. Таковыми являются Национальный стадион и Пекинский плавательный национальный комплекс, известный как "Водяной куб", который примет соревнования по керлингу.

Олимпиада 2008 года проходила также в Государственном дворце спорта, где соревновались гимнасты, прыгуны на батуте и гандболисты. В феврале 2022 года там пройдут матчи хоккейного турнира. Также в Пекине построен стадион для соревнований по сноуборду и фристайлу в дисциплине "биг-эйр".

В Чжанцзякоу будут соревноваться биатлонисты, лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и лыжные двоеборцы, фристайлисты (в дисциплинах "хафпайп", "слоупстайл", "ски-кросс", "могул", "акробатика") и сноубордисты (в дисциплинах "слоупстайл", "сноуборд-кросс", параллельные дисциплины). В Яньцине в Национальном горнолыжном центре будут соревноваться горнолыжники, а в Национальном санно-бобслейном центре - саночники, скелетонисты и бобслеисты.

Омикрон-штамм и бойкот

Олимпийские соревнования пройдут также в Чжанцзякоу и Яньцине. Для того, чтобы эффективно связать все три кластера, в конце декабря 2019 года была построена и введена в эксплуатацию скоростная железная дорога. Она стала в Китае первой высокотехнологичной - поезда на ней могут разгоняться до 350 км/ч. Смета на ее строительство не была включена в заявленный бюджет Олимпиады, который составил около $3,9 млрд.

В Пекине в олимпийской программе дебютируют семь новых дисциплин. Это женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), соревнования среди мужчин и женщин по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по лыжной акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе. Впервые в зимних Олимпийских играх примут участие спортсмены из Гаити и Саудовской Аравии.

Огромное влияние на организацию Олимпиады оказала пандемия коронавируса. В конце 2021 года появление нового омикрон-штамма повлекло за собой всплеск случаев заражения ковидом и введение локдауна как минимум в трех китайских городах.

Для того, чтобы волна нового штамма не накрыла олимпийский Пекин, организаторы решили провести соревнования в условиях так называемого "пузыря", внутри которого находятся все олимпийские объекты - спортивные площадки, медиацентр, Олимпийские деревни. Выйти за его пределы невозможно, как и попасть внутрь, прогулки по городу исключены, ежедневно необходимо сдавать ПЦР-тесты. Тех, у кого тесты дали положительный результат два раза подряд, направляют в специальные ковид-отели, из которых можно вернуться при условии двух отрицательных результатов теста подряд.

Такие жесткие меры стали основанием для призывов перенести Олимпиаду, как это было сделано с летними Играми в Токио. Из-за сложной эпидемиологической обстановки оргкомитет в январе решил изъять билеты из открытой продажи, их распределят среди определенных групп населения. Олимпийских соревнованиях смогут посетить около 150 тыс. человек, проживающих за пределами "пузыря".

Китай также столкнулся с дипломатическим бойкотом со стороны ряда государств, в частности США, Великобритании, Австралии. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Дипломатический бойкот означает, что участвующие в нем страны не направят свои официальные делегации в Китай, но их спортсмены смогут выступить на Олимпиаде. Китай назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры. А президент МОК Томас Бах после прошедшей в четверг сессии организации в Пекине отметил: МОК делает все, чтобы донести идею объединяющей миссии Игр до всех политиков, принимающих важные стратегические решения.

Фавориты Игр все те же

Согласно официальной заявке, на Олимпиаде в Пекине выступят 212 российских спортсменов (без учета дополнительных квот), это третья по численности делегация на Играх после США (224 спортсмена) и Канады (215). По прогнозам президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, россияне способны выиграть порядка 30 медалей. Главные надежды на награды связаны с командами по фигурному катанию, лыжным гонкам, биатлону, а также с мужской сборной по хоккею. Именно хоккеист станет одним из знаменосцев российской команды на церемонии открытия Игр - олимпийский чемпион 2018 года Вадим Шипачев понесет флаг вместе с серебряным призером Олимпиады в Сочи конькобежкой Ольгой Фаткулиной.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России на Играх будет выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee) и использовать флаг ОКР, а вместо гимна страны будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

На открытии Олимпиады будет присутствовать президент России Владимир Путин. До вечерней церемонии у него состоится первая за два года встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Других контактов - как и публичных выступлений - у Путина во время визита в Китай не запланировано.

Поездка президента РФ продолжит традицию взаимных олимпийских визитов глав государств. В 2008 году Путин в качестве премьер-министра посетил открытие летней Олимпиады в Пекине, а в феврале 2014 года Си Цзиньпин присутствовал на церемонии открытия Игр в Сочи. Сам же глава российского государства в статье для информационного агентства "Синьхуа" отметил, что Китай проделал "огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм". Путин убежден, что "накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне".