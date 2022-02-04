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Олимпиада-2022
34 минуты назад

Американец незаметно ударил нашу фигуристку по голове. Подлый поступок разозлил Кацалапова

Столкновение случилось на разминке. Капитану сборной России пришлось отвечать соперникам.

Это провокация? Американец ударил нашу фигуристку по голове
Фото: АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ, ОКРАНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ, ОКР

Первый день командного турнира фигуристов начался с сенсации. Действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов проиграли в ритм-танце американскому дуэту Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью. Последние два года россияне находились на одной недосягаемой высоте с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. А сегодня позволили судьям в них усомниться.

Видео дня

Помимо мелких ошибок, одной из причин поражения Вики и Никиты мог стать странный инцидент. Донохью незаметно ударил Синицину по голове, из-за чего наша фигуристка почувствовала дискомфорт.

А после проката Кацалапов признался, что такое происходит уже не первый раз. Никита жёстко ответил на подлый поступок соперника.

Американцы борются с россиянами грязными методами?

Танцы на льду — одна из двух дисциплин, в которых американцы могли навязать борьбу России в олимпийском командном турнире. Тем не менее однозначными фаворитами до последнего считались действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Перед стартом Олимпиады казалось, что подопечные Александра Жулина однозначно принесут в копилку команды максимальные баллы. Но и американцы сдаваться не собирались. Хаббелл и Донохью подошли к Играм в прекрасной форме. Однако бороться с россиянами они, кажется, собирались не только с помощью отличной физической готовности. На разминке перед ритм-танцем произошёл странный эпизод, который многие посчитали провокацией. В том числе и Кацалапов.

Во время раскатки российская и американская пара столкнулись друг с другом. Донохью задел голову Синициной, проезжая мимо. Кацалапов заступился за партнёршу, крикнув что-то американцу вслед. Судя по кадрам с трансляции, девушка почувствовала дискомфорт. Тем не менее в прокате на ней это не отразилось. Виктория была безупречна, а грубые ошибки, лишившие дуэт лидерства, допускал Никита.

Сыграла ли роль злость на соперника или это последствия травмы спины Кацалапова — неясно. Факт остаётся фактом — откататься на максимуме у него не получилось. Но неидеальны были и американцы, поэтому шанс на лидерство оставался.

«Это продолжается весь сегодняшний день. Накопилось, накипело»

Судьи долго выставляли российской паре оценки, а потом объявили о поражении Вики и Никиты американцам. Ребята были заметно расстроены — они очень хотели принести команде максимум. Но винить в своём поражении никого не собирались — общались с журналистами Вика с Никитой довольно сдержанно. Только после вопроса о том, что же произошло на раскатке, Кацалапов позволил себе проявить эмоции.

«Не помню, что конкретно ему сказал. Не помню даже на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Просто пять пар на льду на пятиминутке – это достаточно много. И мы все в раздевалке, в танцах, всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло. Перешло конкретно в отношении Донохью? Да, потому что началось с утра. Но это всё остаётся только на льду, вне его никаких проблем нет, они классные ребята. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», — сказал Кацалапов.

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Американцы повели себя неуважительно. Судя по словам Никиты, такое происходит уже не в первый раз. Конечно, мы не можем утверждать, что это была спланированная провокация. Но поведение американцев по отношению к нашим фигуристам выглядит как минимум некорректно.

Такой ли ценой Хаббелл и Донохью хотят принести своей команде долгожданную победу?

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