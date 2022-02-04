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Олимпиада-2022
26 минут назад

Украинский фигурист признался в желании говорить на русском

Украинский фигурист Максим Никитин заявил о готовности говорить на русском языке во время Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский спортсмен нарушил запрет властей о русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Другой украинский фигурист Иван Шмуратко перед началом Олимпиады общался с русскоязычными журналистами на английском языке. До этого «МАТЧ ТВ» сообщил, что министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском во время Игр в Пекине и не делать общие фотографии с россиянами.

Никитин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Назаровой, заявил, что будет общаться на русском, «несмотря ни на что». Один из тренеров пары - россиянин Александр Жулин.

«Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране может говорить на любом языке, на котором хочет. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что», - заявил фигурист журналистам.

Он отметил, что, если люди ведут нормальный диалог и задают адекватные вопросы, то получат адекватные ответы.

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