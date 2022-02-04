Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал участником перепалки с человеком в украинской куртке незадолго до торжественной церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Телеведущий считает, что инцидент является провокацией в отношении России.

Губерниев разместил в своем Telegram-канале запись, на кадрах которой запечатлена его перепалка с якобы украинским журналистом. Комментатор отметил, что ссора в медиалаундже перед открытием Игр произошла из-за незначительной причины. Странная реакция и дальнейшее поведение оппонента ведущего наводит на мысли о спланированной акции, заявил журналист.

«Абсолютная провокация. Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону», — цитирует Губерниева издание «Спорт-Экспресс».