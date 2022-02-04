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Олимпиада-2022
1 час назад

Парад спортсменов начался на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Парад официальных делегаций национальных команд начался на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Церемония проходит на Национальном стадионе.

Парад спортсменов начался на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Фото: ТАССТАСС

Открыли парад традиционно представители родины Олимпийских игр - спортсмены из Греции. Представители России выйдут на стадион под 46-м номером. Завершат парад хозяева соревнований - команда Китая. Всего в параде будет участвовать 91 делегация.

Как сообщил ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в состав делегации войдут 80 человек. Знаменосцами команды будут серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

На церемонию открытия был приглашен президент РФ Владимир Путин, который прибыл в Пекин в пятницу и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 20 февраля. На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта (15 дисциплин). Российские спортсмены будут представлены во всех видах. Всего Россию представят 213 спортсменов.

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