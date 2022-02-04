Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев публично выругался на журналиста с Украины на зимней Олимпиаде в Пекине. Инцидент произошел в кафе для журналистов на пекинском стадионе «Птичье гнездо», где сегодня проходит церемония открытия Игр. Губерниев в разговоре с журналистами заявил, что случайно задел перегородку в кафе, извинился, но украинский журналист захотел вывести его на драку. Однако некоторые коллеги украинского журналиста считают, что все дело в напряженных отношениях Москвы и Киева.

«Абсолютная провокация. Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное. <...> Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь», — сказал Губерниев газете «Спорт-Экспресс».

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков сказал газете, что, вероятно, конфликт Губерниева и его коллеги связан с политикой: «Подобной фигней никто из украинцев на Олимпиаде не занимается. Неприязненный разговор мог произойти на плоскости выяснений украино-российских отношений. Я бы относился к этому как к осложненному бытовому конфликту на фоне наших взаимоотношений».