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Олимпиада-2022
47 минут назад

Губерниев поскандалил с украинским журналистом на Олимпиаде

В медиалаундже перед началом церемонии открытия Олимпиады-2022 известный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в конфликт с украинским журналистом на английском языке.

Губерниев сцепился с украинским журналистом в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате словесной ссоры журналисты обменялись оскорблениями.

Российский комментатор назвал это происшествие провокацией.

«Абсолютная провокация. — Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: "У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая". Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал», - рассказал Губерниев.

Сегодня, 4 февраля, в Пекине проходит торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Она началась в 15.00 по Москве, комментирует ее Губерниев. В церемонии примут участие 95 стран.

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