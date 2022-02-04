Губерниев сцепился с украинским журналистом в Пекине

«Абсолютная провокация. — Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: "У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая". Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал», - рассказал Губерниев.