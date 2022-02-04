Журналист Бокулев: Васнецова попала в западню из-за статуса спортсмена — у них особый рацион

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая сдала два положительных теста на коронавирус в Пекине, пожаловалась на ужасную еду в карантинном отеле, из-за которой она похудела так, что «торчат кости», у нее болит желудок, и спортсменка плачет «каждый день». Журналисты РИА «Новости», ТАСС и «Спорт-экспресса», тоже оказавшиеся в карантинном отеле, в беседе с «Газетой.Ru» рассказали подробности о системе питания в изоляции, а также предположили, что китайцы назначили Васнецовой особый рацион спортсмена, который и привел к таким проблемам.

Биатлонистка Васнецова выложила в Instagram Stories фото неприглядных кусков еды и написала душераздирающий текст:

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна.



У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что организация активно пытается решить этот вопрос и уже обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Переписываюсь с представителем МОК и Лерой. Меню должны улучшить в самое ближайшее время, попробуем поставить ей велотренажер и найти возможность хотя бы выйти на улицу, воздухом подышать.



Попросил Леру прислать фото, когда улучшат», – написал Аверьянов в своем Telegram-канале.

Также глава пресс-службы СБР подчеркнул, что представители России не могут сами принести другую еду в номер Васнецовой запрещено, так как территория карантинного отеля строго закрыта. Остается надеяться только на то, что китайская сторона оперативно получит указания от МОК и поменяет рацион питания для биатлонистки.

«Васнецова попала в некую западню из-за статуса спортсмена, для которых формируется особый рацион»

Заместитель руководителя спортивной редакции РИА «Новости» Александр Бокулев оказался на карантине после положительного теста в аэропорту Пекина. В беседе с «Газетой.Ru» он высоко оценил качество еды на изоляции.

«В изоляторе было трехразовое питание — в определенные временные слоты к двери доставляли еду, о чем сигнализировали стуком. При заселении уточнили предпочтения, я выбрал западную/европейскую кухню, также предлагались японская и китайская.



Ассортимент был богатым, порции тоже внушительные. Порой даже не успевал все съедать. Из самого запоминающегося выделю целую пиццу, бургер, салаты с креветками, ростбифом, большой кусок тунца с гарниром.



Что касается моих жалоб, то есть одна большая — отсутствие холодильника. Оно особенно заметно при таких объемах еды, когда она периодически просто накапливается».

Бокулев предположил, что проблемы с питанием у Васнецовой связаны с ее статусом спортсменки:

«Так понимаю, Васнецова попала в некую западню из-за статуса спортсмена, для которых формируется особый рацион. Судя по контенту Леры, действительно гораздо хуже, чем то, с чем столкнулся я».

Корреспондентка «Спорт-экспресса» Наталья Марьянчик, которая до сих пор находится на изоляции, рассказала «Газете.Ru», что качество еды зависит от конкретного карантинного отеля, в который отправили человека.

«В целом меня все устраивает, но отели все разные и условия в них тоже. У меня гораздо лучше, чем у Леры», — подчеркнула Марьянчик.

Специальный корреспондент ТАСС Андрей Карташов, который уже вышел из изолятора, также отметил в беседе с «Газетой.Ru», что у него не возникло вопросов к организаторам Олимпиады. Более того, питание на карантине было лучше, чем то, что можно достать «на воле».

«Я удивился качеству еды. Кормили прекрасно, и на свободе этого не хватает.



В 9 утра завтрак (сосиски, яйца, салат, хлопья с молоком, фрукты). В 13 ланч (суп, второе, может быть пицца, салат, газировка, вода минеральная). В 18 ужин (горячее мясо, курица, салат опять же). И все это — безвозмездно за счет народа Китая.



Если по поводу чего-то и ныть — то по размерам кельи. И что выходить нельзя все время — вот и все неудобство.



Я вчера вышел. Сюжеты из заточения делал регулярно. Дней пять-шесть там провел. Держали до двух отрицательных ПЦР-тестов», — рассказал Карташов.

Единственным журналистом, кто высказал какие-то претензии к качеству еды на изоляции в беседе с «Газетой.Ru», стал обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер. Известный журналист, к счастью, не попал в карантинный отель, где бесплатно кормят зараженных COVID-19, но провел день на изоляции в своем номере до того, как ему пришли два отрицательных теста после положительного.

«Наутро в 07.30 разбудили сообщением, что под дверь на стоявший там для моей охраны стул принесли ланчбокс с бесплатным завтраком. Вот кто просил будить?



Я открыл, взял — вот это было полное говно. Какой-то неудобоваримый паштет, две булочки, бутылка воды и яблоко — хоть за это спасибо.



А через час карантин у меня, собственно, закончился. Позвонили в номер, сказали про два отрицательных теста и выпустили на свободу», — рассказал Рабинер.

«Почему такое отношение к спортсменам?!»

Сама Васнецова, скорее, подтвердила версию Бокулева о том, что у нее особый рацион из-за статуса спортсменки. Девушка выложила в Instagram Stories снимок еды своего доктора, которая выглядела гораздо аппетитнее, чем у нее.

«Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека.



У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспонденты и прочее), висит пластиковая карточка со всеми данными.



Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам — этот ужас. Справа от меня живет парень-спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня.



Но слева от меня живет не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?!» — возмутилась Васнецова.

Остается надеяться, что вопрос с питанием биатлонистки будет решен в ближайшее время. А еще лучше — что Васнецова сдаст два отрицательных теста и выйдет на свободу, где у нее будет огромный ассортимент блюд на выбор.