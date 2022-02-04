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Олимпиада-2022
1 час назад

МОК проигнорировал Россию в текстовой трансляции открытия Игр

Олимпийскую сборную России не упомянули в текстовой трансляции на официальном сайте Игр в Пекине, сообщает «Чемпионат».

МОК проигнорировал РФ в текстовой трансляции открытия Игр
Фото: ТАССТАСС

При выходе национальных команд на стадион названия стран объявлялись в официальной текстовой трансляции, Россию в списке стран-участниц не упомянули.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоялась в пятницу, 4 февраля, на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Российская команда из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами россиян стали капитан сборной РФ по хоккею Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. За открытием Олимпиады с трибун наблюдал президент России Владимир Путин.

Канал CBS показал Путина во время выхода сборной Украины на ОИ

Президента РФ не показали в трансляции церемонии открытия во время прохода российских спортсменов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что санкции в отношении российского спорта не являются тому причиной.

«Он в ложе. Все ложи изолированы по санитарным соображениям, и там ничего не видно», — сказал Песков.

Тем временем, американский телеканал NBC показал Владимира Путина во время прохода украинской сборной.

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