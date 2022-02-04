Американские судьи оценивали фигуристов России субъективно, на командном турнире Олимпийских игр высоких баллов от них также ждать не стоит. Об этом в беседе с « РБК Спорт » заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка .

«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы наших фигуристов опускать. Но все равно победит сильнейший», — приводятся в материале слова Навки.

При этом она признала, что в первый день соревнований российские спортсмены во время выступлений допустили помарки, чем дали повод снизить им баллы.

«Но тем не менее это достаточно хороший, стабильный результат, чтобы дальше бороться за золотые медали. У нас еще не выступила наша главная надежда — это девочки, на которых все держится», — заключила Навка.

В первый день соревнований, 4 февраля, судья из США поставила российской паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову 81,12 балла. Остальные дали им по 82 балла. Китайской паре та же судья из США поставила оценку на 3,7 балла выше, чем российской. У других перевес в пользу китайцев не превысил 0,8 балла. При этом пять судей из девяти поставили российских фигуристов на первое место. В итоге китайцы стали первыми, Мишина и Галлямов — вторыми.