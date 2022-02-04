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Олимпиада-2022
2 часа назад

Навка: «Американцы будут делать все, чтобы наших фигуристов опускать»

Американские судьи оценивали фигуристов России субъективно, на командном турнире Олимпийских игр высоких баллов от них также ждать не стоит. Об этом в беседе с «РБК Спорт» заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

«Американцы будут делать все, чтобы наших фигуристов опускать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы наших фигуристов опускать. Но все равно победит сильнейший», — приводятся в материале слова Навки.

При этом она признала, что в первый день соревнований российские спортсмены во время выступлений допустили помарки, чем дали повод снизить им баллы.

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«Но тем не менее это достаточно хороший, стабильный результат, чтобы дальше бороться за золотые медали. У нас еще не выступила наша главная надежда — это девочки, на которых все держится», — заключила Навка.

В первый день соревнований, 4 февраля, судья из США поставила российской паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову 81,12 балла. Остальные дали им по 82 балла. Китайской паре та же судья из США поставила оценку на 3,7 балла выше, чем российской. У других перевес в пользу китайцев не превысил 0,8 балла. При этом пять судей из девяти поставили российских фигуристов на первое место. В итоге китайцы стали первыми, Мишина и Галлямов — вторыми.

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