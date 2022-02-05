Шведы обвинили русскую лыжницу в нарушении правил

Наталья Непряева начала Олимпийские игры серебром в скиатлоне. Но по ходу гонки нарушила правила?

Фото: MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES

В первой лыжной гонке на Олимпиаде-2022 девушки разыграли комплект медалей в 15-километровом скиатлоне. Победу одержала безоговорочная фаворитка Терезе Йохауг, далеко оторвавшаяся от преследовательниц уже в середине гонки. А вот за серебро и бронзу разгорелась отчаянная борьба, участницей которой стала и Наталья Непряева. Конкурировали с нашей соотечественницей австрийка Тереза Штадлобер, Кертту Нисканен из Финляндии и шведская лыжница Фрида Карлссон.

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Несмотря на таких мощных соперниц, Непряева на финише показала шикарное ускорение, красиво завоевав второе место. Бронза досталась Штадлобер, а вот 22-летняя Фрида Карлссон осталась лишь на пятой строчке. На неудачу спортсменки остро отреагировали шведские СМИ, неожиданно обвинившие в плохом результате соотечественницы… Наталью Непряеву. По мнению известного эксперта Питера Ларссона, россиянка наехала на лыжные палки Карлссон, что и лишило шведку шансов на медаль.

«Никто не смог справиться с трассой лучше, чем Йохауг. Зато тактика Карлссон была абсолютно феноменальной. Но Непряева наехала на её лыжные палки! Фрида взбесилась из-за Непряевой», – заявил эксперт.

Впрочем, шведская лыжница, несмотря на возможное недовольство во время гонки, позже не давала гневных комментариев. Глава сервис-бригады сборной Швеции Петтер Мюльбак так и вовсе признал свою неудачную работу:

«Классическим ходом лыжи выглядели очень хорошо. У нас были хорошее сцепление и скольжение. Но коньковым ходом всё выглядело очень плохо, лыжи вообще не катились. Нам нужно проанализировать, что мы будем делать дальше», — отметил Мюльбак.

Будем надеяться, что критика Непряевой от шведского эксперта и её «конфликт» с Фридой останутся личным мнением господина Ларссона. Не хотелось бы, чтобы праздник зимней Олимпиады начинался с откровенно надуманного скандала. Российская спортсменка добыла серебро в честной борьбе, не вызвавшей никаких вопросов у судей. А у сборной Швеции будет ещё немало шансов доказать свою состоятельность — Игры только начались.