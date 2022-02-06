Россия вышла на первое место в командном турнире ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спортсменка стала лучшей в короткой программе с результатом 90,18 баллов. Отрыв от японской фигуристки Вакабы Хигучи, расположившейся на втором месте, составил более 15 баллов. Таким образом, Валиева вывела сборную России на первое место в командном олимпийском турнире с результатом в 36 баллов.

Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине прошла 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.