Чиновники лишили Трусову и Щербакову золотых медалей Олимпиады

Саша и Аня на протяжении нескольких лет добывали награды для России, но в самый ответственный момент их оставили за бортом. Несправедливо!

Фото: GETTY IMAGES/РИА НОВОСТИ GETTY IMAGES/РИА НОВОСТИ

Состав женской сборной России на командном турнире на Олимпиаде в Пекине до конца оставался в секрете. Эксперты и любители фигурного катания гадали, кому же достанется честь катать произвольную программу. Выбор шёл между Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, но оказалось, что ни одна из них не выйдет на лёд в командном турнире.

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Федерация отказалась от замен, лишив Сашу и Аню возможности стать олимпийскими чемпионками. Похоже, гениальные фигуристки, начавшие техническую революцию в спорте, так и не станут великими из-за предательства чиновников.

Как же жаль девочек!

Щербакову и Трусову лишили медалей командника

В начале прошлой недели Наталья Бестемьянова поделилась соображениями насчёт состава сборной России по фигурному катанию на олимпийский командник в Пекине. По информации олимпийской чемпионки, наша федерация не хотела рисковать и была намерена провести турнир без замен, оставив в заявке первые номера во всех видах. Тогда словам Бестемьяновой мало кто поверил, ведь было трудно представить, что кого-то из блестящих фигуристок Этери Тутберидзе оставят без заслуженной награды.

Конечно, все три девочки не могли исполнить мечту о золоте Олимпиады, но две медалистки всё же лучше одной. После же того, как отличные выступления Камилы Валиевой и Марка Кондратюка во второй день соревнований позволили российской команде выбиться в лидеры, участие Александры Трусовой или Анны Щербаковой в произвольной программе напрашивалось само собой. Тем не менее недавно стало известно, что чиновники решили придерживаться первоначального плана, лишив Сашу и Аню возможности стать олимпийскими чемпионками.

Вместо них нашу страну вновь представит Камила Валиева. Трусова и Щербакова выступят только в личном зачёте. Проще говоря, обе фигуристки остались за бортом. А ведь именно они начали техническую революцию в женском одиночном катании. Воспитанницы «Хрустального» на протяжении нескольких сезонов безраздельно доминировали на мировой арене, ставя сумасшедшие рекорды и принося России важные медали. И вот как функционеры отблагодарили их — предательски оставили без заслуженного золота, которое наверняка достанется сборной ОКР! Несправедливо и абсурдно.

Гениальные фигуристки так и не станут великими?

Если разбираться в причинах, то единственным логическим объяснением поступку федерации является то, что они хотят поберечь Трусову и Щербакову перед личным турниром. У Саши невероятно сложная программа с пятью четверными, которую повторить дважды практически не представляется возможным. Справиться с ней хотя бы раз — уже чудо. Аня тоже не отстаёт и готовится исполнить на китайском льду два старших квада. На тренировках действующая чемпионка мира активно разминала лутц и флип, причём не только сольно, но и в каскадах.

Возможно, спортсменка попробует повторить набор победного чемпионата России — 2020 с тремя четверными. Учитывая то, что в последнее время форма Щербаковой давала сбои, рисковать её здоровьем накануне главного старта в карьере — дело неблагодарное.

Загвоздка заключается в том, что никто от учениц Этери Тутберидзе и не требовал выкладываться на максимум в прокатах. Шансы американцев на первое место почти растаяли после провала одиночницы Карен Чен. Девочки могли выступить даже с тройными прыжками и всё равно выиграть, но почему-то чиновники так не считают.

Теперь Трусовой и Щербаковой придётся доказывать свою состоятельность в «личке», что, если взглянуть правде в глаза, довольно проблематично с такой сильной соперницей, как Валиева. Сашу и Аню официально можно назвать самыми невезучими фигуристками современности. Яркие, разносторонние, одним словом, гениальные, они могут остаться без самого важного титула. А жестокая реальность такова, что из-за скоротечности жизни одиночниц в большом спорте они вряд ли смогут восполнить этот пробел. Время и высочайшая конкуренция играют против них. К сожалению, Трусова и Щербакова рискуют так и не стать великими.

Почему решение федерации опасно для Валиевой?

Критиковать федерацию за их выбор можно и потому, что они поставили под удар нашего лидера. Камиле Валиевой необходимо за несколько дней выдать четыре чистых проката, что невероятно сложно. Давление, нервы и отсутствие времени на отдых могут сыграть с ней злую шутку. Очень не хотелось бы повторения истории Юлии Липницкой, но 15-летняя фигуристка может просто перегореть. Было заметно, что подопечная Этери Тутберидзе сильно волнуется в короткой программе, — сказывается статус Олимпийских игр, который неоднократно ломал даже самых опытных спортсменов.

Сейчас психология Валиевой, равно как и её физическая подготовка, не вызывают вопросов. Но на льду происходили и не такие сенсации. Остаётся надеяться, что решение чиновников было сделано совместно с тренерами, которые всё просчитали и смогут подготовить Камилу к этому непростому испытанию.