Российские спортсмены завоевали три медали, в том числе одну золотую, и по общему количеству наград лидируют в общем зачёте. Третье место в могуле неожиданно заняла 19-летняя фристайлистка Анастасия Смирнова. Конькобежец Сергей Трофимов был близок к тому, чтобы взять бронзу на дистанции 5000 метров, но уступил 0,39 секунды Халльгейру Энгебротену. А члены сборной Украины не стали аплодировать Камиле Валиевой после её выступления в командном турнире по фигурному катанию. Чем запомнился второй день ОИ-2022 в Пекине — в материале RT.

Фото: Gettyimages.ru © Christophe Pallot / Agence Zoom Gettyimages.ru © Christophe Pallot / Agence Zoom

Неожиданная медаль

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В воскресенье российские спортсмены продолжили радовать болельщиков. Если накануне они завоевали две медали, то теперь — три. Более того, удалось взять дебютное золото. Такого количества наград в первые два соревновательных дня зимних Олимпиад отечественная команда не брала с 1988-го.

Причём три медали стране принесли лыжники в скиатлоне. Женский коллектив довольствовался серебром Натальи Непряевой, а мужчины начали с места в карьер. Действующий чемпион мира в этом виде программы Александр Большунов и без того являлся главным фаворитом, но мало кто ждал, что он займёт первое место с более чем минутным отрывом от ближайшего преследователя. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.

Практически гарантировано золото России и в командном турнире в фигурном катании. В воскресенье Камила Валиева и Марк Кондратюк сделали всё, чтобы вывести коллектив в лидеры общего зачёта. 15-летняя дебютантка Олимпиад не оставила шансов соперницам, набрав более 90 баллов. А её партнёр в произвольной уступил только Юме Кагияме. Перед тремя заключительными видами сборная на три очка опережает США и на шесть — Японию.

В общем зачёте Игр Россия по общему количеству медалей уверенно лидирует, опережая норвежцев, австрийцев и итальянцев, в активе которых по три награды. А вот по количеству золота коллектив уступает Норвегии и Швеции (по два).

Не менее приятно, когда на пьедестал поднимаются не признанные фавориты, а атлеты, от которых такого успеха не ждали. В их число смело можно включить 19-летнюю дебютантку Игр фристайлистку Анастасию Смирнову. В прошлом году она стала бронзовым призёром ЧМ в могуле, однако в текущем сезоне не блистала и не входила в число претендентов на попадание в тройку.

Не слишком блестяще россиянка выступила и в квалификации, где заняла восьмое место, и первом финале, где замкнула первую десятку и с трудом пробилась в следующий раунд. Однако после этого она явно почувствовала уверенность в себе и дальше каталась смело и раскованно. В результате во втором финале она уже преодолела трассу за 27,95 секунды и получила от судей 77,72 очка, что позволило расположиться на четвёртой позиции.

В суперфинале удалось сделать ещё один шаг наверх. Если Джакару Энтони и Джелин Кауф опередить было нереально, то остальных сильных соперниц уроженка Пермской области обошла. Позади осталась и лидирующая в зачёте могула в текущем сезоне КМ Анри Кавамура и действующая олимпийская чемпионка в этом виде Перрин Лаффон. Смирнова же навсегда вошла в историю, поскольку стала первой россиянкой, взявшей медаль Игр в могуле, за 28 лет. В 1994-м в Лиллехаммере третье место удалось занять Елизавете Кожевниковой.

Обидная неудача

Вполне могли завоевать дебютную медаль в воскресенье и конькобежцы. Сергей Трофимов на дистанции 5000 м сделал всё, чтобы впервые в карьере подняться на пьедестал Игр, но ему не хватило капельки удачи. Он попал в один заезд с Халльгейром Энгебротеном и уступил ему всего 0,39 секунды. Они и стали роковыми. Долгое время отечественный спортсмен оставался на второй позиции. Превзойти его результат не смогли даже два великих представителя Нидерландов Йоррит Бергсма и Свен Крамер. Зато их молодой соотечественник Патрик Руст выступил увереннее и захватил лидерство.

Всё решилось в последнем заезде, в котором на старт вышли Нильс ван дер Пул и Барт Свингс. Швед постепенно улучшал своё время, но казалось, ему не под силу вытеснить Трофимова из первой тройки. Однако он сделал ставку на мощный заключительный круг и не только оставил Сергея без медали, но и вырывался на первую строчку, параллельно установив новый олимпийский рекорд — 6 минут и 8,84 секунды.

Неожиданно успешно выступили и прыгуны с трамплина на лыжах. Болельщики привыкли к тому, что в этом виде рассчитывать на достойное выступление сложно, однако на этот раз россияне порадовали. Во-первых, до финала на нормальном трамплине добралось сразу три человека. Во-вторых, Евгению Климову и Данилу Садрееву удалось попасть в топ-8.

Особенно удивил Климов, ранее выступавший в двоеборье и лишь несколько лет назад перешедший в прыжки. Евгений уступил лишь признанным фаворитам: Рёю Кобаяси, Мануэлю Феттнеру, Давиду Кубацкому и Петеру Превцу. Зато вышло опередить трёхкратного олимпийского чемпиона Камиля Стоха. А восьмое место Садреева вовсе стало настоящей сенсацией, ведь 18-летний спортсмен проводит лишь третий сезон в мировой элите и до того не блистал.

А вот в соревновании саночников-одиночек все надежды на медали оказались потеряны ещё после первой половины программы. Сильнейшие россияне Семён Павличенко и Роман Репилов располагались на десятом и 13-м местах соответственно и не имели возможности включиться в борьбу за награды.

Не радовали они и в заключительных попытках. Однако Репилов всё-таки сумел подняться выше. В третьей он показал девятое время, а в четвёртой — восьмое. В результате ему удалось завершить соревнования на девятой позиции. А вот Павличенко остался при своих и расположился сразу вслед за соотечественником. Ещё один россиянин Александр Горбацевич остался 14-м.

Роман, к сожалению, подтвердил звание олимпийского неудачника. К 25 годам он трижды стал чемпионом мира и дважды — обладателем Большого хрустального глобуса. На Игры он и в 2022-м, и в 2018-м ехал одним из главных фаворитов, но становился героем скандалов и не попадал на подиум. То же можно сказать о Павличенко. Остаётся лишь предполагать, как бы выступил в Пекине Никита Трегубов, который не поехал в Китай из-за коронавируса.

Ещё один комплект медалей был разыгран в сноуборде. В женском слоупстайле сразу две награды достались представителям Океании. Победу одержала 20-летняя Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии. А на третьей строчке расположилась Тесс Коади из Австралии. Серебро досталось Джулии Марино из США. Россиянки пробиться в финал, к сожалению, не сумели.

Не сопутствовала удача отечественному атлету в данной дисциплине и у мужчин. Единственный представитель страны в квалификации Владислав Хадарин занял только 15-е место и завершил выступления. Причём для того, чтобы пройти дальше, ему не хватило совсем немного, ведь в финал попадали 12 лучших.

Организационные проблемы

Между тем организаторы уже в первые дни столкнулись с серьёзными проблемами. И дело не только в коронавирусе, выведшем из строя целый ряд гостей, но и некомфортной погоде. Атлеты жалуются на морозы и сильный ветер. Последний послужил причиной отмены скоростного спуска в горнолыжном спорте. Соревнования должны были стартовать в воскресенье в 6:00 (мск). Их несколько раз переносили, а затем решили вовсе не проводить. На какую дату будет перенесено событие, пока не известно.

А менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём выразил недовольство поздним началом спринтерских гонок. Они пройдут 8 февраля во вторник уже после 16:00 по местному времени. К этому моменту температура может опуститься ниже лимита FIS в — 20 градусов, и гонки окажутся под угрозой отмены.

Функционер признался, что внутри команды скандинавы обсуждали вопрос о переносе стартов на более раннее время. Однако, по его словам, добиться этого практически нереально, поскольку расписание Игр стало известно ещё год назад и изменить его, не принеся неудобств телевидению, сложно.

Журналисты же зачастую сталкиваются с другой проблемой — транспортной. Многие рассказывают о серьёзных трудностях при обратной дороге из горного кластера в Пекин вечером. Последний поезд до столицы уходит в 21:00, а автобус — в 22:30, тогда как соревнования заканчиваются в 22:00. Например, журналист Владимир Астапкович рассказал на своей странице в Facebook, как вынужден был прождать автобус на сильном морозе вместе с журналистами из Японии и Грузии три часа.

«Сначала просто стояли на остановке, потом, слегка подмёрзнув, начали прыгать и бегать трусцой, а потом уже и перешли на вполне себе галоп. В районе 00:30 подошёл водитель одного автобуса и при помощи жестов и онлайн-переводчика объяснил, что дистанцию пробежки стоит увеличить, ибо до 4 часов утра автобуса не будет, поэтому «резче взмахи, шире амплитуда», — написал Астапкович.

Решить вопрос удалось с огромным трудом. При этом китайцы поначалу не хотели идти на контакт и не говорили на английском. Объясняться с ними приходилось с помощью онлайн-переводчика. Волонтёры же ограничились тем, что вручили представителям СМИ грелки для рук, после чего пропали.

Ни дня на Олимпийских играх не обходится без новостей о конфронтации украинской и российской делегаций. То соседям запретят общаться с журналистами на русском языке, то Дмитрий Губерниев вступит в перепалку с коллегой. Новый скандал произошёл во время короткой программы у фигуристок в рамках командного турнира. После великолепного выступления Валиевой члены всех сборных встали на ноги и начали ей аплодировать, за исключением украинцев. Они остались на своих местах и не выражали никаких эмоций.

Такое поведение вызвало в России неоднозначную реакцию. Например, олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал его «мерзостью и позорищем». Заслуженный тренер Татьяна Тарасова упрекнула команду в невоспитанности. А трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала не обращать на неё внимание.

«Они делают гадости, которые не очень приветствуются олимпийским движением. Забудьте про них. Где мы, и где украинцы. Единственное их счастье — сидеть рядом с нашей командой. И то, это получилось по жребию», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

А иностранные журналисты каждую медаль россиян сопровождают вопросом о допинге. После победы Большунова в скиатлоне американский корреспондент портала Faster Skier Натаниэль Херц поинтересовался у Александра, как он относится к тому, что некоторые сомневаются в «чистоте» отечественных спортсменов. В ответ лыжник призвал перестать поднимать эту тему.

«Такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы занимаемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжёлые тренировки. После того, как вы увидите, как мы работаем, у вас такие вопросы отпадут», — заявил Большунов.