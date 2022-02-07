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Олимпиада-2022
3 часа назад

Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась за Клебо перед журналистами

Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась перед журналистами за отказ Йоханнеса Клебо от интервью после скиатлона на Олимпийских играх - 2022 в Пекине.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась за Клебо
Фото: ReutersReuters

"Все спортсмены после гонки должны пройти через микст-зону. Мы призываем их, конечно же, давать интервью, что они почти всегда и делают. Тем не менее может так случиться, что по разным причинам это не произойдет. Приносим извинения за это. Мы знаем, что они снова придут в зону интервью", – заявила ABC Nyheter пресс-атташе комитета по лыжным гонкам Гру Эйде.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен.

Лучшим из норвежцев стал Ханс-Кристен Холунд, он закончил выступление на четвертой позиции и проиграл победителю две с половиной минуты.

Трехкратный олимпийский чемпион прошлых игр Йоханнес Клебо финишировал на 40-м месте. Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее бывший наставник сборной Финляндии, лыжный эксперт Рейо Юльхя, высказался о возможных причинах провального результата Йоханнеса Клебо в скиатлоне.

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