Федерация лыжных видов спорта Норвегии извинилась за Клебо

"Все спортсмены после гонки должны пройти через микст-зону. Мы призываем их, конечно же, давать интервью, что они почти всегда и делают. Тем не менее может так случиться, что по разным причинам это не произойдет. Приносим извинения за это. Мы знаем, что они снова придут в зону интервью", – заявила ABC Nyheter пресс-атташе комитета по лыжным гонкам Гру Эйде.